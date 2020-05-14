О глиобластоме у Анастасии Заворотнюк впервые заговорили официально

14.05.2020, 17:30, Разное

Глиобластому у актрисы Анастасии Заворотнюк официально подтвердили. Биолог Александр Макаров пояснил о состоянии знаменитости непосредственно Владимиру Путину.

Диагноз, как и сам факт заболевания у Анастасии Заворотнюк, до недавнего времени не обсуждался официально, и любая информация была лишь слухами. Сейчас же об этом заговорили уже на государственном уровне. Александр Макаров во время общения с Владимиром Путиным пояснил о новом способе лечения рака и не забыл упомянуть болезнь известной актрисы. Впрочем эксперт объяснил, что глиобластома в её случае не нуждается в экспериментальных методах и не столь серьёзна, чтобы прибегать к такому радикальному лечению.

Родственники и даже супруг Анастасии Заворотнюк до сих пор не подтверждали заболевание актрисы. На него неоднократно намекала дочь звезды Анна, которая говорила, что желает своей матери скорейшего выздоровления и хочет, чтобы она вернулась к привычной жизни.