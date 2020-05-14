 

Россия призвала Польшу отказаться от борьбы с памятью павших советских воинов

14.05.2020, 17:30, Новости дня

Москва призывает польские власти отказаться от борьбы с памятью павших советских героев, а также принять меры по борьбе с вандалами, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Мы призываем польские власти отказаться от борьбы с памятью павших советских героев, принять, наконец, реальные меры по борьбе с вандалами», – передает ее слова РИА «Новости».

Захарова сообщила, что перед Днем Победы в городе Познань на кладбище в районе Милостиво повалили плиту на могиле бойцов Красной армии. Она подчеркнула, действия вандалов особенно цинично выглядят в связи с тем, что осквернение могилы совершено в преддверии святого для РФ праздника, «когда весь мир отмечал годовщину избавления человечества от коричневой чумы».

«Несмотря на всю демагогию о приверженности Варшавы соответствующим традициям, обязательствам достойного сохранения памяти павших на территории Республики Польша, власти этой страны своими действиями по переписыванию истории создают атмосферу вседозволенности, попустительства. Соответственно, к сожалению, это все является мотивирующей базой для подобных отвратительных выходок в отношении советских мемориальных объектов», – сообщила Захарова.

Отметим, что в марте в Тшчанке впервые прошел судебный процесс, который касается уничтожения захоронения красноармейцев – несколько лет назад в городе был снесен мавзолей, установленный на месте братской могилы советских солдат. Прокуратура отказалась рассматривать это дело, однако суд отменил отказ в возбуждении дела.

Россия указывала на продолжающееся в Польше разрушение памятников советским воинам-освободителям. Так, в феврале в польском городе Лешно снесли памятник благодарности Красной армии, установленный после окончания Второй мировой войны.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.05 / Коэффициент младенческой смертности в РФ снизился на 2,2 процента

19.04 / Коронавирус в Италии. Число умерших упало до месячного минимума

02.05 / Врач, жаловавшийся на нехватку масок, выпал из окна больницы

12.05 / В США заявили о заниженной статистике по жертвам коронавируса

11.05 / В Киеве зафиксирован резкий рост выявленных случаев коронавируса – 66 за сутки

04.04 / Привитые от туберкулеза россияне могут быть спокойнее: вирусолог о дополнительной защите от COVID-19

07.04 / В ОП начали формировать корпус наблюдателей на голосовании по поправкам к Конституции

30.04 / Сбербанк объявил о снижении процентной ставки по ипотеке

26.04 / В мире: Десятки тысяч погибших на глазах меняют американское общество

29.04 / Число погибших от COVID-19 может быть занижено на 60% по сравнению с официальными отчетами – СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска