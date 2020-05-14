Путин поприветствовал министра образования Фалькова, вылечившегося от COVID-19

14.05.2020, 17:30, Разное

Валерий Фальков, возглавляющий Минобрнауки РФ, после успешного лечения от COVID-19 подключился к работе. Владимир Путин во время совещания, где рассматривались вопросы развития генетических технологий, поприветствовал главу ведомства.

Президент РФ перед тем, как дать слово Фалькову, поинтересовался его самочувствием после перенесенной болезни. Руководитель ведомства заверил Путина, что с ним все нормально, и он может активно подключаться к работе правительства.

Руководитель Минобрнауки – четвертый член правительства, у которого диагностирован коронавирус. Тестирование подтвердило наличие инфекции у Ольги Любимовой и Владимира Якушева – глав Минкульта и Минторга, заразился и российский премьер Михаил Мишустин. Опасное заболевание выявлено также у представителя Кремля Дмитрия Пескова, который находится в больнице в двухсторонней пневмонией.

Они все, как отметил Путин, постепенно восстанавливаются.