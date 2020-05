Мошенники освоили “событийную” регистрацию фейковых сайтов

В российских национальных доменных зонах насчитывается около 4 тысяч доменных имен, связанных с пандемией. Об этом заявил ТАСС директор “Координационного центра национального домена сети Интернет” (КЦ) Андрей Воробьев, комментируя сообщения о появлении десятков мошеннических сайтов, связанных с выплатой единовременных пособий на детей.

Воробьев назвал происходящее “типичным примером так называемой событийной регистрации доменных имен”. КЦ, по его словам, ведет мониторинг регистрации “коронавирусных” адресов сайтов в зонах .ru и .рф с января. Больше всего таких доменов зарегистрировали в середине марта, а в апреле добавилась тематика пропусков. Результаты мониторинга передают в “компетентные организации” для проверки на использование в противоправных целях.

“Новая волна регистраций требует расширения перечня словесных обозначений, будем отслеживать и тематику выплат, раз вокруг этой темы уже появился ажиотаж”, – пообещал Воробьев.

Ранее в четверг россиян предупредили о необходимости быть внимательными при поиске в интернете сервиса для оформления назначенного единовременного пособия в 10 000 рублей на детей с 3 до 12 лет и других дополнительных поддерживающих выплат. По данным экспертов из компаний, работающих в сфере кибербезопасности, мошенники уже зарегистрировали десятки доменных имен, так или иначе связанных с пособиями. Эти сайты могут использоваться для похищения персональных сведений или данных банковских карт.

Как правильно оформить единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет, либо ежемесячную выплату на детей до 3 лет, на портале “Госуслуги”, Вести.Ru уже рассказывали. Необходимо помнить, что правильный адрес для оформления только один – posobie16.gosuslugi.ru.

В случае, если возникнет подозрение, всегда можно проверить, какой именно организацией зарегистрирован домен. Это можно, например, сделать на официальном сайте регистратора доменных имен reg.ru, введя в поисковую строку в верхней части страницы адрес сайта и нажав кнопку whois. Сайт выдаст страницу со сведениями о домене, в числе которых будет строка “Администратор” – здесь у настоящего сайта “госуслуги” будет написано “Ministry of Telecom and Mass Communications of the Russian Federation”, то есть Минкомсвязи.

