Трассы под Красноярском засыпало традиционным майским снегом

14.05.2020, 17:28, Новости дня

Под Красноярском автомобильные трассы оказались завалены традиционным майским снегом. Водителей просят соблюдать осторожность. Очевидцы зафиксировали на камеру видеорегистратора сильные осадки возле села Чунояр, на участке дороги из Канска в Богучаны. Этот погодный сюрприз стал уже вторым за месяц — 5 мая осадки покрыли более 30 километров трассы "Енисей", передает ГТРК "Красноярск".

Ранее синоптики сообщали, что жару сменит гроза и сильный ветер. В южных и центральных районах края сегодня ожидаются ливни, град, грозы и порывистый ветер до 20 м/с.

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ГТРК "Красноярск"