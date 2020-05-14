 

Попова: в РФ остановлен рост заболеваемости COVID-19

14.05.2020, 17:28, Новости дня

В Российской Федерации удалось остановить рост заболеваемости COVID-19.

Об этом общественность проинформировала руководитель Роспотребнадзора главный санитарный врач РФ Анна Попова в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", которая выйдет в эфир телеканала "Россия" 17 мая в 22.30.

Отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, Попова подчеркнула, что с осторожностью подошла бы к оценке ситуации с коронавирусной пневмонией в РФ, подчеркнув, что "я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день".

Глава Роспотребнадзора отметила, что за минувшие 11 дней "темп прироста очень незначительный".

По состоянию на 14 мая в РФ выявлено 252,245 случаев инфицирования COVID-19, из них 9974 за минувшие сутки. 53,530 человек выздоровело, 2305 скончались.

По данным Университета Джонса Хопкинса, РФ находится на втором месте после США по числу зарегистрированных случаев COVID-19.

14 мая число новых выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией за сутки в целом по РФ впервые со 2 мая опустилось ниже отметки в 10 тысяч — до 9974. По данным оперативного штаба, темп прироста снизился с +8,5% 3 мая до +4,1% 14 мая.



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