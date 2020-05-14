 

В Москве с 15 мая стартует бесплатное массовое тестирование на антитела к коронавирусу

14.05.2020, 17:17, Разное

Мэром Москвы Сергеем Собяниным сообщено об установке в столице автоматических анализаторов крови, способных выявить антитела к коронавирусу. Старт бесплатного массового тестирования произойдет 15 мая.
Правительством столицы установлены автоматические анализаторы крови для обнаружения антител к COVID-19 по методу иммуноферментного анализа. В конце мая городская система сможет ежесуточно протестировать более 200 тысяч анализов, что, по словам мэра, дает возможность с 15 мая приступить к реализации скрининговой программы.

Собянин сообщает, что подведение результатов скрининга по столице в целом и по административным округам планируют каждую неделю. Соответствующая информация будет опубликована на портале mos.ru. Мэр подчеркнул, на ее основании станут приниматься управленческие решения, регламентирующие сохранение или смягчение введенных ограничений и планирование работы медицинской системы.



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