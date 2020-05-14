Названы правила соблюдения «масочного режима» в магазинах

14.05.2020, 17:16, Новости дня

Специалисты Ассоциации компаний розничной торговли сообщают о нововведениях в нормах и правопорядка и режиме ношения маски в общественных местах, а также о штрафных санкциях и ограничении перемещения в случае нарушений.

«Чтобы покупатель мог посетить магазин соблюдая требования режима, в торговых точках продаются средства индивидуальной защиты. В случае, если покупатель своим поведением нарушает принятые нормы законодательства, магазин имеет право обратиться в правоохранительные органы для привлечения покупателя к ответственности, в том числе – передать записи видеокамер внутреннего наблюдения», – передает ТАСС сообщение АКОРТ.

В сообщении отмечено, что соблюдение масочного режима является «личной ответственностью гражданина», а следить за соблюдением порядка, ограничивать перемещения гражданина, выносить предупреждения и штрафы имеют право представители полиции, Росгвардии и иные уполномоченные на это лица.

Кроме того, на закупку СИЗ и обеспечение санитарных мер, таких как раздача бесплатных масок, у торговых сетей организации уходит более 2,3 млрд рублей в месяц.

«Аналогичные расходы по закупке, логистике и продаже несут все коммерческие предприятия, осуществляющие торговлю СИЗами – аптеки, транспортные предприятия. Как показывает зарубежная практика, бесплатная раздача возможна на однократной основе, в случае, если они закупаются государством», – подчеркнули в АКОРТ.

При этом средняя цена маски составляет 35 рублей: закупочная цена, логистика, хранение и переупаковка масок.

«Правительствами зарубежных государств, в основном на региональном уровне, практиковались разовые акции по раздаче масок. Маски закупались за счет государственного бюджета и централизованно раздавались гражданам. Например, во Франции – 10 млн масок, США (Нью-Йорк) – раздача 7,5 млн масок, Гонконге – раздача 7,5 млн бесплатных многоразовых масок, в Испании раздали 10 млн масок. В странах Европы маски раздавались в больницах, органах государственной власти и управления, силами полиции или волонтеров. В Турции, наряду с продажей масок, была внедрена практика получения масок населением от государства по QR-коду», – уточнили в ассоциации.

Как пояснили в АКОРТ, в РФ все крупнейшие розничные сети закупили необходимый объем масок, как для сотрудников, так и для продажи. Торговые сети также расширяют поставки масок в магазины. В мае будет закуплено более 113 млн масок.

«Торговыми сетями созданы дополнительные запасы СИЗ на срок от двух недель до нескольких месяцев», – подытожили в организации.

Как отмечалось ранее, большинство россиян намерены строго соблюдать масочно-перчаточный режим при снятии ограничительных мер из-за коронавируса. Главврач московской больницы Валерий Вечорко объяснял, что ношение маски и перчаток в общественных местах обеспечивает защиту от коронавирусной инфекции.

Напомним, правительство Москвы продлило режим самоизоляции до 31 мая. Также с 12 мая в столице сделали обязательным ношение масок и перчаток в общественном транспорте.