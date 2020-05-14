Узбекистану вернули активы Гульнары Каримовой на $10 млн

14.05.2020, 17:10, Новости дня

Министерство юстиции и Генеральная прокуратура Узбекистана вернули из Франции активы дочери бывшего президента страны Гульнары Каримовой на сумму 10 миллионов долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста.

“Эти средства переведены в государственный бюджет Республики Узбекистан и будут использованы в общем порядке”, – сообщили в ведомстве.

Также власти сообщили, что продолжают работу по выводу других средств, совместно с компетентными органами Швейцарии, США, Франции, Российской Федерации и других стран. Речь идет об оставшихся активах Каримовой на сумму более $1,3 млрд.

Вскоре после смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова в 2017 году его старшую дочь Гульнару Каримову осудили в Узбекистане на 10 лет лишения свободы, признав ее виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации офшорных компаний. Дела против Каримовой в Узбекистане завели после того, как в отмывании денег и взятках ее обвинили власти США и нескольких стран ЕС.

После первого приговора Каримова некоторое время жила под домашним арестом, но в марте 2019 года ее отправили в колонию в Ташкентской области, обвинив в “злостном” нарушении условий нахождения под стражей. Сама Каримова и ее дочь утверждали, что условий ареста она не нарушала. Вскоре после этого на нее было заведено второе уголовное дело.

По третьему уголовному делу Каримову приговорили к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы. Ее и еще несколько человек обвинили в том, что они “в составе преступного сообщества совершили преступления, связанные с вымогательством, хищением бюджетных средств и легализацией преступных доходов в зарубежных странах”.