 

Маша Малиновская решилась сделать пластику лица у хирурга Айзы Анохиной

14.05.2020, 17:09, Разное

Маша Малиновская рассказала, что решилась на пластическую операцию. Корректировать свое лицо ведущая будет у хирурга Айзы Анохиной.
После неуспешных попыток увеличения губ и бюста в прошлом Маша Малиновская осмелилась на новые эксперименты. В своем блоге она пояснила о своих намерениях и призналась, что так открыто о своих планах еще не сообщала никогда. Телезвезда попросила подписчиков держать за нее кулаки. В этот раз знаменитость захотела подкорректировать свою внешность и обратилась к хирургу Айзы Анохиной. Телеведущая заявила, что к 40 годам ее лицо стало «плыть», поэтому она надеется сделать его красивее.

Напомним, раньше Маша Малиновская рассказывала о неудачной пластике. Взамен красивого бюста она обрела ассиметричную грудь, а губы утратили чувствительность. После этого звезда прошла еще ряд восстановительных процедур. Знаменитость просит своих фанатов беречь индивидуальность.

Сейчас Маша Малиновская уверена, она будет удовлетворена результатом, так как пришла к хирургу, который некоторое время назад занимался подтяжкой лица Айзы Анохиной. Но вопреки желанию выглядеть моложе, ведущая не имеет комплексов по поводу собственной внешности.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.04 / На 60 россиянах испытают вакцину от коронавируса

13.05 / В Великобритании найдены обломки древней ядерной установки

12.04 / В Москве оштрафовали за нарушение режима изоляции едва не выпавшего из окна 15-го этажа мужчину

30.04 / Ученые: Перенесшие COVID-19 продолжают носить частицы коронавируса в легких

15.04 / Россия взыщет с оффшоров дивиденды

26.03 / Audi представила раскраску для досуга на карантине

11.05 / Владимир Путин объявил о продлении полномочий глав регионов России

03.04 / Личное: Помойка в условиях пандемии

28.04 / Названы выходные дни на майские праздники 2020 года

01.04 / Мнение: Время сыграет в интересах Конституции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска