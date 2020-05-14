Маша Малиновская решилась сделать пластику лица у хирурга Айзы Анохиной

14.05.2020, 17:09, Разное

Маша Малиновская рассказала, что решилась на пластическую операцию. Корректировать свое лицо ведущая будет у хирурга Айзы Анохиной.

После неуспешных попыток увеличения губ и бюста в прошлом Маша Малиновская осмелилась на новые эксперименты. В своем блоге она пояснила о своих намерениях и призналась, что так открыто о своих планах еще не сообщала никогда. Телезвезда попросила подписчиков держать за нее кулаки. В этот раз знаменитость захотела подкорректировать свою внешность и обратилась к хирургу Айзы Анохиной. Телеведущая заявила, что к 40 годам ее лицо стало «плыть», поэтому она надеется сделать его красивее.

Напомним, раньше Маша Малиновская рассказывала о неудачной пластике. Взамен красивого бюста она обрела ассиметричную грудь, а губы утратили чувствительность. После этого звезда прошла еще ряд восстановительных процедур. Знаменитость просит своих фанатов беречь индивидуальность.

Сейчас Маша Малиновская уверена, она будет удовлетворена результатом, так как пришла к хирургу, который некоторое время назад занимался подтяжкой лица Айзы Анохиной. Но вопреки желанию выглядеть моложе, ведущая не имеет комплексов по поводу собственной внешности.