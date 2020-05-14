 

Эксперты назвали самый продаваемый смартфон с ОС Android по итогам первого квартала

14.05.2020, 17:09, Разное

Эксперты проанализировали статистику мировых продаж, на основании результатов сформировав рейтинг популярности моделей, операционной системой которых является Android. Лидером среди реализованных в первом квартале девайсов стал Samsung Galaxy A51.
Примечательно, что среди проданных смартфонов с ОС Android первые позиции занимают “бюджетные” модели. В частности, согласно данным аналитической фирмы Strategy Analytics, больше всего, 6 миллионов экземпляров, было продано устройств Samsung Galaxy A51, доля которых в общем объеме продаж составила 2,3%. Второе место по популярности занял смартфон Xiaomi Redmi 8 (1,9%), представляющий фирму-конкурента. Впрочем, стоит отметить, что гаджеты южнокорейского производителя стали не только лидерами по позиции, но и по своему представительству в рейтинге – из шести наиболее продаваемых моделей бренду Samsung принадлежат четыре.

Также аналитики представили информацию о том, что всего в мире в течение первого квартала 2020 года было реализовано 275 миллионов смартфонов. Среди проданных мобильных устройств наибольший объем составили девайсы с установленной на них операционной системой Android – 86%.



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