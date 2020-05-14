Китай ответил на украинский иск из-за коронавируса

14.05.2020, 17:08, Новости дня

Посольство Китая на Украине прокомментировало иск украинской общественной организации на госсовет КНР из-за бездействия при распространении коронавируса.

«Вирус не знает границ и может появиться в любой момент в любой точке мира. Возможно, сегодня под удар попала одна страна, но завтра, может быть, пострадает и другая. Во время эпидемии коронавируса COVID-19 Китай является пострадавшей страной, и – по логике – заслуживает сочувствия. Мы никоим образом не сторона, которая извлекла бы пользу от эпидемии, тем более не сторона, которая принесла беду другим», – сообщило посольство, передает РИА «Новости».

Также в заявлении сообщается, что есть множество версий возникновения вируса, но Китай лишь первым в мире сообщил о появлении этого заболевания.

«Чтобы выяснить, откуда возник вирус, все еще необходимо получить точные и объективные выводы путем серьезного научного исследования», – подчеркнули в дипмиссии.

Ранее украинская общественная организация подал в суд на ряд чиновников и министерств, а также на госсовет КНР из-за «бездействия» при распространении коронавируса.

В мае американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм сообщил, что внес в Сенат США законопроект о санкциях против Китая за распространение коронавируса. Позже Китай отреагировал на это заявление сообщением о том, что планирует ответные санкции против американских чиновников.

Позднее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США могут полностью разорвать отношения с Китаем в ответ на ситуацию с коронавирусом.

Напомним, в начале мая госсекретарь США Майк Помпео сообщил о наличии у США доказательств того, что Китай якобы намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса.