Назван главный влияющий на температуру планеты фактор

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14.05.2020, 17:08, Новости дня

Влияние глобального изменения климата на температуру планеты стало превышать влияние природных факторов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Учеными с 70-х годов прошлого века отмечено глобальное изменение климата, спровоцированное влиянием человека – выбросами парниковых газов в атмосферу. Однако климатические скептики высказывали предположение, что глобальное изменение климата не играет определяющую роль в происходящих изменениях температуры. Так, ключевым фактором рекордно теплых лет на планете посчитали явление Эль-Ниньо, пишет РИА «Новости».

«2016-й год был самым теплым в значительно степени из-за того, что развивалось явление Эль-Ниньо. То есть потепление поверхностных вод Тихого океана привело к тому, что мощные потоки тепла за счет турбулентности и конвекции передавались в атмосферу. По всей видимости, глобальное потепление начинает превалировать настолько, что даже мощные природные факторы, как Эль-Ниньо, значимы, но не настолько», – отметил Вильфанд.

По его мнению, согласно расчетам всех национальных служб, в том числе и нашей, вероятность развития Эль-Ниньо в летние месяцы составляет 20-25%.

«Если Эль-Ниньо будет развиваться, то можно утверждать, что мы увидим самый теплый год», – подытожил ученый.

Ранее Вильфанд сообщал, что на территории РФ скорость глобального потепления в 2,5 раза выше, чем потепление температуры в мире.

Напомним, ученый предположил, что 2020 год может войти в пятерку самых жарких лет за всю историю наблюдений. Кроме того, по данным Всемирной метеорологической организации был спрогнозирован рекордный рост среднегодовой температуры на Земле.



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