 

В оперштабе ответили на вопрос о санкциях за отказ от тестирования на коронавирус

14.05.2020, 17:08, Новости дня

Москвичи могут отказаться от прохождения тестирования на антитела к коронавирусу, никаких санкций за это не предусмотрено, сообщили в оперштабе Москвы.

«Не будет никаких санкций, это же приглашение, а не требование. Человек может просто бояться и не хотеть, никто не заставляет», – передает РИА «Новости» слова представителя операштаба.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 15 мая в столице начнется бесплатный массовый скрининг на коронавирус – жители города получат предложение пройти тестирование на наличие антител по новому методу.

Заммэра Москвы Анастасия Ракова также сообщила, что в столице проведут выборочное тестирование на «коллективный иммунитет». Участников тестирования решено выбирать случайным методом.



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