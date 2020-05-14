 

ФСИН сообщила о более 700 случаях заражения коронавирусом среди сотрудников и заключенных

14.05.2020, 17:05, Разное

С начала эпидемии коронавирусом заразились 617 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний и 145 заключенных. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФСИН.

Выздоровели уже 208 работников ведомства и 29 человек из числа подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Во ФСИН также рассказали о 35 тысячах проведенных тестирований в своих учреждениях. Лабораторные исследования на коронавирус проводят при первых проявлениях респираторного заболевания.

В конце апреля ведомство заявило о 311 случаях заболевания, на работников ФСИН тогда приходилось 271 заражение. В пресс-службе заверяли, что ни у кого из зараженных заболевание не протекает в тяжелой форме.

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Российские правозащитники неоднократно призывали власти освободить из колоний всех заключенных, имеющих право подать на УДО, и разгрузить СИЗО на фоне пандемии. «Новая газета» на платформе Change.org также потребовала освободить обвиняемых в ненасильственных преступлениях, петицию подписали почти 7 тысяч человек.

Источник: Новая газета



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