Брат Ника Картера Аарон бросил беременную возлюбленную и нашел себе новую девушку

14.05.2020, 17:01, Разное

Для кого-то совет сидеть в четырех стенах и невозможность покидать страну никогда не станут преградой для перемен в жизни. И этот кто-то – брат солиста Backstreet Boys Ника Картера Аарон. Жизнь 32-летнего певца меняется с космической скоростью. Только в конце апреля стало известно, что Аарон и его возлюбленная, модель Мелани Мартин, впервые станут родителями – причем певец несколько раз сообщал эту новость СМИ со словами “это официально” и показывал тест на беременность. Ранее он, по словам анонимных источников, и сам сомневался в факте своего отцовства, а еще раньше – подрался с Мелани и разъехался с ней. В ожидании пополнения в семействе, казалось, все эти неурядицы были позабыты. Однако спустя три недели после радостной новости жизнь Картера снова сделала крутой поворот: он вновь не свободен, но его сердце занимает уже совсем другая девушка.

Об этом событии стало известно из Instagram певца, откуда он предварительно удалил все общие снимки с Мелани. Теперь в последней на данный момент публикации Аарон красуется с неизвестной блондинкой, а подпись гласит: “Герой – это тот, кто лечит свои раны, а затем учит этому остальных”.

Аарон и его новая возлюбленнаяРанее Аарон также выкладывал stories с новой возлюбленной и подписью “Моя жизнь, мой выбор” со ссылкой на аккаунт девушки. Некая Виктория Алексева (именно так звучит ник блондинки) позже удалила свой профиль в Instagram – по-видимому, оказавшись под слишком пристальным наблюдением поклонников Картера – и теперь понять, кто она такая, пока не представляется возможным. Но вполне вероятно, что вскоре она вновь “всплывет” на очередных неожиданных фото от Аарона.

Бывшая возлюбленная Аарона Мелани Мартин восприняла их разрыв тяжело. Девушка уже успела выложить в своем блоге публикации с тревожными записями вроде:

Сейчас мне даже неважно, заражусь я коронавирусом и умру или нет. Мне не для чего больше жить. Мое сердце разбито, и я не смогу больше склеить его и вернуться к нормальной жизни.

Аарон Картер и Мелани МартинПравда, последняя публикация Мартин выглядит уже более жизнеутверждающе:

Если ты счастлива и понимаешь это, то поблагодари своего бывшего.

У Мелани есть, чем себя занять: девушка на днях дебютировала в своем первом порно-фильме на одном из стриминговых сервисов для взрослых. Причем в ролике она играла не с мужчиной-актером, а… со своей новой возлюбленной по имени Веро. Аарон, которому предстоит после постов в Instagram удалить еще и тату на лице с именем Мелани, пока никак официально не прокомментировал новую ступень в карьере своей бывшей. Хотя, по словам анонимных источников и издания Page Six, певец в бешенстве.

Мелани Мартин

В прошлом у Аарона не раз были проблемы с законом: в сентябре 2019 года Ник Картер потребовал у суда выдать его брату запретительный ордер. По сообщениям Картера-старшего, Аарон угрожал убийством его беременной жене Лорен и пребывал в неадекватном состоянии.

C моделью Мелани Мартин Аарон встречается с начала этого года. И, судя по тому, что не так давно он выкладывал в личном блоге фото кольца, а также успел набить на лице имя возлюбленной, его намерения были серьезны. Тем временем, его отношения с другой бывшей девушкой – русской моделью Линой Валентиной – закончились довольно плачевно, и в паре вновь нашлось место насилию. Аарон заявлял, что Лина угрожала зарезать его ножом, а после получил запретительный ордер на приближение бывшей подруги. Еще раньше певец выступал с заявлением, что является бисексуалом. При этом все известные прессе на данный момент отношения Аарона были с девушками.