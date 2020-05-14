В Великобритании появился намеренно заражающий людей “коронавирусный убийца”

14.05.2020, 16:55, Разное

Одна из работниц железнодорожного вокзала в Лондоне скончалась от коронавируса COVID-19 после того, как ее намеренно заразил неизвестный злоумышленник. При этом руководство заставляло ее работать без маски.

Инцидент произошел утром 22 марта. Некий мужчина приблизился к женщине и ее коллеге, когда те работали в кассовом зале. Он кашлянул и плюнул на сотрудниц, а затем прокричал, что заражен коронавирусом. Позже у обеих женщин выявили инфекцию. У одной из них болезнь протекала в тяжелой форме, и ей не удалось справиться с недугом.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 14 Май 2020 в 1:06 PDT