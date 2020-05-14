Кинопродюсер Сэм Клебанов рассказал о последствиях отказа от карантина в Швеции

14.05.2020, 16:53, Разное

Сэм Клебанов, являющийся кинопродюсером и предпринимателем, высказался относительно отказа правительства Швеции от введения режима самоизоляции во время пандемии коронавирусной инфекции. Он сообщил, что благодаря данной стратегии удалось избежать падения экономики, однако смертность превысила показатели по США.

Сэм Клебанов сообщил, отказ властей Швеции от введения режима социального дистанцирования абсолютно не означает, что люди не придерживаются советов медиков. Гражданам рекомендуют тщательно мыть руки, соблюдать 1,5-2-метровую социальную дистанцию, избегать путешествий по стране и многолюдных мероприятий, а при возникновении малейших симптомов болезни оставаться дома. Людей пожилого также призывают ограничить круг общения. Вместе с тем врачи советуют жителям Швеции проводить больше времени на свежем воздухе для укрепления иммунитета, по этой причине общественные места доступны для посещения.

Благодаря этим мерам люди более ответственно подошли к соблюдению правил безопасности, а количество жертв COVID-19 с середины апреля постепенно снижается, отметил Сэм Клебанов. Он предполагает, опыт его страны может послужить примером для других стран. Кинопродюсер утверждает, критики так называемого шведского пути борьбы с коронавирусом обращают внимание на худшую, в сравнении с соседними государствами, статистику, но и она имеет более положительные стороны, чем у Испании и Италии. Клебанов рассказал об избыточной смертности, которую некоторые страны не включают в официальную статистику.

На сегодняшний день в Швеции больше 28 000 человек заразились COVID-19, умерло – 3500 заболевших, выздоровели – 5000 человек. Благодаря своей стратегии у правительства Швеции получилось избежать значительного ухудшения уровня экономики. Но, согласно показателю смертности по стране, – 32 летальных случая на 100 000 человек, он намного выше, чем в соседних государствах и в США (в среднем 24 на 100 000).