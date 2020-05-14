Французам предложили дарить свои отпуска врачам

14.05.2020, 16:53, Новости дня

Депутаты французского парламента от партии президента страны Эммануэля Макрона «Вперед, Республика!» предложили разрешить гражданам «дарить» часть своего оплачиваемого отпуска медработникам.

Сто депутатов направили письмо с соответствующим предложением министру труда Франции Мюриэль Пенико. Представитель департамента Кальвадос Кристоф Бланше отметил, что «можно было бы разрешить наемным работникам как частного, так и государственного сектора, которые желают и могут это сделать, подарить часть своего оплачиваемого отпуска тем, кто непосредственно ведет борьбу против коронавируса», информирует RT со ссылкой на телеканал LCI.

Бланше полагает, что многие французы «не могут и не знают, как еще чем-то помочь» врачам кроме ежедневных аплодисментов в их поддержку, а потому правительство не должно «препятствовать проявлению братского отношения».

«Расчет здесь простой – во Франции 23 млн наемных работников, а это дает 2 млрд евро в день. На полтора миллиона человек выходит по 800 евро, которые могут быть израсходованы летом на потребление в секторе туризма», – объяснил депутат.

При этом средства на отпуска уже выделены, поэтому такое решение не создаст нагрузку ни на государственный бюджет, ни на предприятия.

Министр труда назвала инициативу политиков «очень интересной» и отметила, что правительство такие шаги «полностью поддерживает». «Нужно будет определиться с условиями конвертации отпускных дней», – добавила Пенико.

LCI отмечает, что предложение поддержали представители всех политических сил. «Думаю, что во всех семьях, которые были затронуты пандемией и видели, на какие жертвы идут медики, найдутся люди, готовые пойти на такой благодарственный жест», – сообщила депутат от партии «Союз правых и независимых» Лор де ля Родьер.

Депутат от партии «Республиканцы» Констанс Ле Гри назвала идею «замечательной», но добавила, что партия вступала с таким предложением и до этого.

Ранее в Кремле поддержали предложение главы Минздрава Михаила Мурашко наградить врачей, которые борются с коронавирусом. Правительство РФ выделило из резервного фонда более 4,8 млрд рублей на стимулирующие выплаты врачам.