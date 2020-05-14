Рябков заявил о русофобии и синофобии на Западе

14.05.2020, 16:53, Новости дня

Обвинения в адрес РФ и Китая в якобы дезинформировании о распространении коронавируса являются очередным проявлением русофобии и синофобии со стороны Запада, сообщил в ходе онлайн-презентации доклада дискуссионного клуба «Валдай» «Не одичать в «осыпающемся мире» замглавы МИД Сергей Рябков.

«Очередным проявлением русофобии и синофобии, в последнее время активно культивируемых в некоторых западных государствах, стала попытка преподнести оказываемую Россией и КНР медицинскую помощь как желание использовать гуманитарное содействие в целях укрепления геополитического влияния. Вновь звучат наспех переформатированные обвинения в каких-то гибридных операциях, в причастности к распространению дезинформации о коронавирусе», – передает его слова ТАСС.

Рябков выразил удивление, что в ситуации с пандемией ряд государств ищут не совместные решения, а «виновных». Особое беспокойство, по его словам, вызывает стремление использовать эту тему в качестве предлога для пренебрежения международным правом, чтобы свести счеты с неугодными правительствами и геополитическими конкурентами.

«По нашей оценке, утрата атлантическим лагерем политического, экономического, гуманитарного и геополитического лидерства вызывает нестерпимый соблазн хрестоматийно решать свои внутренние проблемы за счет внешних врагов», – констатировал Рябков.

Он подчеркнул, что нет причин и оснований для упреков Китая в неверных и неадекватных действиях в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Мы высказывались на эту тему на профильных международных площадках, мы призывали американские власти более ответственно подойти к проблематике финансирования ВОЗ, не устраивать и на этой площадке некое сведение политических, а точнее геополитических счетов», – сказал он.

Обратил внимание Рябков и на «противоположный тренд», когда политики, дипломаты и наиболее ответственные лица в исполнительной власти в Вашингтоне «буквально на ежедневной основе умножают список претензий» к Китаю и пытаются навязать мировому сообществу «антикитайский дискурс».

Он назвал такой подход недостойным – особенно в нынешних условиях, когда странам нужно «отказаться от эгоистичного подхода» в пользу консолидации для решения задач по борьбе с коронавирусом и восстановлением мировой экономики.

«Несмотря на искушение простыми рецептами по принципу каждый за себя, человечество вряд ли может себе позволить действовать только так. Надеюсь, что кризис приведет мировое сообщество не к полному одичанию, а к более глубокому пониманию основ современного развития. Банальностью стало то, что сегодняшние угрозы невозможно решить в одиночку и COVID-19 только подтверждает этот вывод. Бороться с ним и с другими глобальными вызовами необходимо лишь на основе многостороннего взаимодействия», – сообщил Рябков.

Он отметил, что пандемия только усугубила идеологическое и информационное противостояние, став «дополнительным катализатором многих процессов в контексте трансформации мирового порядка».

«Хотелось бы поддержать содержащуюся в докладе мысль о важности инициативы созыва саммита государств – членов Совета Безопасности ООН, с которой в начале текущего года выступил президент РФ Владимир Путин. Для мира стало бы немалым благом, если бы лидеры «пятерки» переподтвердили приверженность общепризнанным нормам международного права и ооноцентричному миропорядку, наметили бы совместные меры, направленные на борьбу с пандемиями, на урегулирование региональных кризисов и конфликтов, на снижение глобальной военной опасности», – сказал он.

Говоря о ситуации с попыткой США продлить санкции в отношении Ирана в СБ ООН, Рябков заметил, что это не будет просто для Вашингтона.

«Конечно, мы знаем о том, что высокопоставленные представители администрации США, авторитетные дипломаты, представляющие эту страну, смотрят на альтернативы, в том числе на ту, которая упомянута в вопросе [о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана]. Наша позиция предельно ясна: нельзя никому выборочно, крайне фрагментарно выполнять резолюции СБ ООН. А Соединенные Штаты уже более двух лет находятся в состоянии грубого нарушения резолюций СБ ООН», – сказал замминистра.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, Соединенные Штаты могут полностью разорвать отношения с Китаем в ответ на ситуацию с коронавирусом. До этого Трамп заявил, что очень разочарован в Китае.

В мае американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм сообщил, что внес в Сенат США законопроект о санкциях против Китая за распространение коронавируса.

Китай заявил, что планирует ответные санкции против американских чиновников.