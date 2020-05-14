В новом обновлении Windows 10 появится блокировщик вредоносных программ

14.05.2020, 16:53, Разное

Опцию блокировки нежелательного программного обеспечения поначалу можно было заметить в браузере Microsoft Edge. Теперь же соответствующая функция, выключающая рекламные приложения, майнеры и прочее вредоносное ПО, встроена в Windows 10.

Главной задачей функции является предотвращение установки программ, обладающих низкой репутацией, которые могут привести к «непредсказуемому поведению компьютера». Например, в этом списке находятся майнеры или рекламные приложения. Проще говоря, подобное вредоносное ПО загружается на устройства во время поиска взломанной версии платной программы.

Установив свежую версию Windows 10, в меню во вкладке «Безопасность Windows» можно видеть еще один пункт, но его нужно активировать самостоятельно. Добавим, что майское обновление операционной системы уже появилось в доступе для разработчиков, а вот остальным пользователям придётся подождать еще 2 недели.