 

Студентам творческих вузов разрешили завершить учебный год досрочно

14.05.2020, 16:48, Новости дня

Студентам творческих вузов, которые учатся не на выпускных курсах, разрешено досрочно завершить учебный год по результатам промежуточной аттестации, соответствующий приказ подписала глава Минкультуры Ольга Любимова.

«Обеспечить возможность досрочного завершения учебного года с аттестацией обучающихся невыпускных курсов по результатам промежуточной аттестации в сроки, устанавливаемые образовательной организацией», – говорится в тексте документа на сайте ведомства.

Напомним, новый учебный год в РФ по-прежнему планируется начать осенью 2020 года.



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