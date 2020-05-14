 

В Свердловской области после 20 дней комы выздоровел «нулевой» пациент с коронавирусом

14.05.2020, 16:48, Новости дня

В Свердловской области выписали из больницы «нулевого» пациента, первого заразившегося коронавирусом в регионе, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.

«Вылечен и выписан из больницы «нулевой» пациент, первый заразившийся коронавирусом в Свердловской области. Им оказался 51-летний мужчина с большим количеством сопутствующих заболеваний, включая проблемы с сердцем», – сообщил Куйвашев в своем Instagram.

Глава региона пояснил, что у пациента в марте поднялась температура, ему не помогали антибиотики и противовоспалительные препараты, назначенные участковым врачом.

В начале апреля мужчину госпитализировали, у него диагностировали коронавирус. У больного стало быстро ухудшаться самочувствие, появилась дыхательная недостаточность, а через некоторое время у мужчины нашли бактериальную пневмонию.

«Его тяжелое состояние в итоге привело к коме. Без сознания он был подключен к аппарату ИВЛ около 20 дней. Врачи круглосуточно следили за его состоянием, и в итоге смогли вылечить его и от коронавируса, и от бактериальной пневмонии», – отметил Куйвашев.

Теперь пациенту предстоит долгий период реабилитации, но его жизни ничто не угрожает. Сейчас мужчина находится дома, в кругу близких.

«Это стало возможным благодаря профессионализму врачей горбольницы №40, которые спасли пациента, который был на грани жизни и смерти», – подчеркнул губернатор.

Напомним, в РФ за сутки подтвердили 9974 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 252 тыс. случаев заболевания. При этом за этот же период излечились от болезни 5527 человек.



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