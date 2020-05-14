Собянин анонсировал массовый бесплатный скрининг на коронавирус в Москве

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14.05.2020, 16:48, Новости дня

В Москве с 15 мая начнется бесплатный массовый скрининг на коронавирус, жителям города предложат пройти тестирование на наличие антител к заболеванию по новому методу, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Для проведения тестирования правительство Москвы установило автоматические анализаторы крови для выявления антител к коронавирусу по методу ИФА (иммуноферментный анализ). К концу мая общая мощность городской системы ИФА-тестирования превысит 200 тыс. анализов в сутки. Это позволяет нам уже с 15 мая 2020 года начать реализацию скрининговой программы – массовой и бесплатной», – сообщил Собянин в своем блоге.

Полученные данные, отметил мэр, будут проанализированы, на основе их будет решаться вопрос о продлении или смягчении ограничительных мер в Москве.

«В каждый конкретный момент времени мы будем точно знать, какая доля москвичей переболела коронавирусом и приобрела иммунитет, сколько человек инфицированы или имеют подозрение на коронавирус. И главное – какова реальная динамика распространения инфекции. Эти данные будут публиковаться на портале mos.ru и станут основой для принятия управленческих решений, связанных с планированием работы медицинской системы и сохранением либо смягчением действующих ограничений», – отметил Собянин.

В четверг заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в столице проведут выборочное тестирование жителей на «коллективный иммунитет» к новому коронавирусу, участников будут выбирать случайным методом.



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