Роструд заявил о недопустимости снижения зарплаты при переводе на удаленную работу

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14.05.2020, 16:30, Новости дня

Снижение зарплаты недопустимо при переводе на удаленную работу, если сотрудник трудится полное время и выполняет весь объем работы, сообщили в пресс-службе Роструда.

При переводе сотрудников на «удаленку» работодатель определяет порядок организации работы, который подразумевает график, способы обмена информацией о производственных заданиях и их выполнении, возможность использования ресурсов организации на дому. После этого заключается дополнительное соглашение к трудовому договору, и работодатель издает соответствующий приказ о временном переходе сотрудников на удаленную работу, передает ТАСС.

«Включение в трудовой договор дополнительных условий о работе вне места расположения работодателя в связи распространением коронавируса не лишает работников гарантий, предусмотренных ТК РФ. Соответственно работник обязан выполнять весь объем работы в соответствии с его должностными обязанностями, а работодатель оплачивать его труд в соответствии с условиями трудового договора», – рассказали в Роструде.

Там подчеркнули, что если работник трудится полное время и выполняет объем работы, снижение заработной платы в одностороннем порядке будет считаться нарушением трудового законодательства.

В ведомстве посоветовали при нарушении трудовых прав обращаться в госинспекцию труда через сервис «Коронавирус: горячая линия» на портале Онлайнинспекция.рф.

Ранее Роструд разъяснил порядок оплаты нерабочих дней в мае.



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