Стало известно, как будет проходить ЕГЭ по русскому языку

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14.05.2020, 16:30, Новости дня

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку может пройти в два дня, чтобы избежать массового скопления школьников, с таким предложением выступил Рособрнадзор.

«Рассадка участников в аудиториях будет организована с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метров. Проведение самого массового ЕГЭ по русскому языку планируется разделить на два дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Все выпускники смогут сдать экзамены, необходимые для поступления в выбранный вуз. «Это будет предусмотрено в рамках расписания. Список экзаменов, требуемых для поступления, как и прежде, необходимо уточнять на информационных ресурсах самих вузов», – добавили в Рособрнадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что проведение ЕГЭ будет организовано с учетом рекомендаций Роспотребнадзора на фоне ситуации с коронавирусом. «На входе в пункты проведения экзаменов все организаторы и участники будут проходить термометрию, аудитории будут предварительно дезинфицироваться», – пояснили в пресс-службе.

Напомним, начало проведения ЕГЭ в РФ изначально было запланировано на 8 июня. Экзамен может пройти в РФ с 4 по 25 августа или с 11 по 31 августа.

В Минобрнауке заявили, что проведение ЕГЭ в 2020 году должно начаться не позднее 1 сентября. Позже в ведомстве ответили на вопрос о возможности сокращения числа предметов ЕГЭ до двух.



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