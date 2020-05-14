Россияне осудили попытку публикации фото нацистов на акции «Бессмертный полк»

14.05.2020, 16:30, Новости дня

Большая часть опрошенных россиян (83%) осудили попытку неизвестных опубликовать фотографии нацистов в онлайн-акции «Бессмертный полк», при этом об инциденте слышали всего 32% респондентов, информирует ВЦИОМ.

«Абсолютное большинство наших соотечественников (83%) отнеслось к данному происшествию с осуждением. Считают, что это оскорбление памяти и подвигов советских солдат – 40% россиян (39% среди тех, кто был проинформирован о случившемся)», – сообщил ВЦИОМ, передает ТАСС.

27% опрошенных считают инцидент провокацией, 22% – проявлением кощунства, 16% – насмешкой над ветеранами. Каждый десятый опрошенный заявил, что это – акт вандализма, 9% полагают, что это попытка обесценить смысл «Бессмертного полка», 7% считают поступок неудачным розыгрышем.

При этом 20% респондентов отметили, что за случившимся стоят сторонники фашизма и нацизма, 20% указали, что это были провокаторы из других стран, 11% считают, что виноваты иностранные спецслужбы, 10% уверены, что это были провокаторы из России.

«Среди наказаний, которые должны понести организаторы и участники этой провокации, респонденты называли чаще всего лишение российского гражданства (29%), уголовное наказание (26%), а также – штраф (23%), ограничение доступа в интернет человеку, который выкладывал эти фотографии (22%)», – добавили во ВЦИОМ.

Опрос проводился 13 мая, в нем участвовали 1600 респондентов старше 18 лет.

Политолог Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Анна Федорова заявила, что необходимо установить, откуда была предпринята попытка опубликовать фотографии нацистов.

«Это действия, направленные на то, чтобы испортить людям настроение в праздник, как-то разъединить и дестабилизировать людей. Следственный комитет будет разбираться, и очень интересно кто это – изнутри страны постарались или зарубежная провокация?» – сказала она.

Федорова, говоря о результатах опроса россиян, отметила, что граждане страны не могли по-другому воспринять происшествие, так как «Бессмертный полк» объединяет страну 9 мая.

«Это такая предельная концентрация памяти, скорби и тех огромных пронзительных эмоций, которые у людей есть по этому поводу. Поэтому и воспринимается людьми как личное оскорбление. Это не то, что какой-то неудачный розыгрыш, а оскорбление, которое касается каждого, у кого в семье были те, кого коснулась война», – сказала политолог.

Главное следственное управление Следственного комитета выявило факты размещения на сайтах движения «Бессмертный полк – онлайн» фотографий нацистских преступников, в том числе Адольфа Гитлера и рейхсфюрера СС Гиммлера.

По указанным фактам возбуждены уголовные дела по статье «реабилитация нацизма», то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала. В настоящее время следствием принимаются необходимые меры к установлению лиц, причастных к совершению данных преступлений, их действиям будет дана соответствующая правовая оценка.

Напомним, общероссийская акция «Бессмертный полк» впервые в истории прошла в дистанционном формате в связи с распространением коронавируса. Всего было получено порядка 3 млн заявок на участие в онлайн-шествии. При этом платформа онлайн-шествия выдержала несколько хакерских атак, в ходе которых в анкетах размещали фотографии нацистов. Служба безопасности акции отладила процесс, злоумышленникам не удалось помешать онлайн-трансляции.

Глава исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской пообещал передать в Следственный комитет список IP-адресов, с которых фиксировались хакерские атаки.