 

Генсек НАТО обвинил Китай и РФ в намерениях дестабилизировать страны альянса

14.05.2020, 16:30, Разное

По мнению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Российская Федерация наряду с Китайской Народной Республикой хотят влиять на западные страны во время пандемии коронавируса. В качестве примера он приводит якобы распространенные неправдивые данные, касающиеся обстановки на Западе.
Глава Североатлантического альянса считает, таким образом Москва и Пекина повышают собственное влияние среди европейских стран, а также других государств-членов НАТО. Примечательно, что Столтенберг не привел доказательства своей точки зрения, но добавил, с подобной дезинформацией должны бороться «свободные западные СМИ».

Впрочем, некоторые эксперты категорично не согласны с этим мнением, отмечая, что такие западные издания, как The New York Times и Financial Times публикуют антироссийские материалы, в которых обвиняют РФ в сокрытии реального числа умерших от COVID-19. Более того, в статьях зарубежные журналисты явно ссылаются на неавторитетные источники, противоречащие и Москве, и информации ВОЗ, уточняет издание «ПолитЭксперт».



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