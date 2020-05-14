ВОЗ: до контроля над коронавирусом еще далеко

14.05.2020, 16:25, Новости дня

Миру предстоит еще «очень долгий путь» к тому, чтобы взять пандемию коронавируса под контроль, несмотря на первые шаги многих стран по возобновлению нормальной жизни.

Об этом предупредил в среду главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям доктор Майк Райан.

Он заявил, что риски, связанные с COVID-19, остаются высокими на «национальном, региональном и глобальном уровнях».

«Мы опасаемся замкнутого круга проблем здравоохранения и экономики, если карантинные меры будут сниматься без возможности выявления новых вспышек», – заявил Райан, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в ходе онлайн-брифинга.

Он отметил, что для снижения текущих оценок риска потребуется «очень значительный контроль» над вирусом.