 

ВОЗ: до контроля над коронавирусом еще далеко

14.05.2020, 16:25, Новости дня

Миру предстоит еще «очень долгий путь» к тому, чтобы взять пандемию коронавируса под контроль, несмотря на первые шаги многих стран по возобновлению нормальной жизни.

Об этом предупредил в среду главный эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям доктор Майк Райан.

Он заявил, что риски, связанные с COVID-19, остаются высокими на «национальном, региональном и глобальном уровнях».

«Мы опасаемся замкнутого круга проблем здравоохранения и экономики, если карантинные меры будут сниматься без возможности выявления новых вспышек», – заявил Райан, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в ходе онлайн-брифинга.

Он отметил, что для снижения текущих оценок риска потребуется «очень значительный контроль» над вирусом.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.04 / Зеленский подписал закон об увеличении штрафов для поджигателей травы

16.04 / Недорогой аналог Kia Rio поступил в продажу

11.04 / “Поток пациентов увеличился”. В московском оперативном штабе объяснили очереди из скорых перед больницами

13.04 / Вирусолог сказал, когда надо надевать медицинскую маску

31.03 / Введен временный запрет на экспорт из ЕАЭС круп и муки

29.03 / NI – мировому сообществу пора вспомнить ещё об одном глобальном вызове — распространении ядерного оружия

18.04 / Bloomberg – «проблемная» Греция стала примером эффективной борьбы с коронавирусом

03.05 / “Россия 1” покажет масштабную кинотрилогию о главном в нашей истории

31.03 / Цены на газ в Европе упали ниже внутрироссийского уровня

10.05 / UFC 249. Нганну нокаутировал Розенструйка на 19 секунде, Серроне проиграл Петтису

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска