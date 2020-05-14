Цены на газ могут обвалиться до отрицательных значений – Bloomberg

14.05.2020, 16:20, Новости дня

В связи с падением спроса на природный газ Катар, который является крупнейшим в мире экспортером топлива, может начать ценовую войну. Об этом говорится в материале агентства Bloomberg, опубликованном 12 мая.

Как отмечает агентство, рынок газа может повторить судьбу рынка нефти – цены на сжиженный газ могут упасть до отрицательных значений. В связи с этим перед Катаром встанет выбор – снизить добычу углеводородов или начать ценовую войну.

Потенциальное сокращение производства приведет к сокращению государственных доходов, тогда как снижение цен на углеводороды может “усугубить крах на газовом рынке”.

Опрошенные Bloomberg эксперты отмечают, что сейчас ситуация развивается по “нефтяному сценарию”: хранилища газа в Европе быстро заполняются, что наблюдалось и в США, когда стоимость WTI обвалилась почти до минус $40 за баррель. Сейчас европейские газовые хранилища на фоне низкого спроса заполнены на 66%, притом что в последние пять лет средний уровень заполняемости держался на уровне 38%.

Агентство пишет, что снижение цен на газ будет “особенно разрушительным” для американских добывающих компаний. Также пострадают российские и норвежские газодобытчики – себестоимость газа в этих странах существенно выше, чем в Катаре, и последние две страны уже сократили экспорт газа в Европу.

20 апреля цена на майские фьючерсы американской WTI впервые в истории стала отрицательной (падение стоимости контрактов со сроком исполнения в июне и позже было незначительным) – в течение 20 апреля котировки падали до минус $40 за баррель. Это также спровоцировало обвал цен на европейском спот-рынке (заключенные на этом рынке контракты исполняются немедленно). Расчетная цена российской эталонной марки Urals опустилась до минус $3 за баррель, североморской эталонной нефти Brent – до минус $3,5.

Стремительное удешевление нефти было вызвано рекордным падением спроса на углеводороды из-за пандемии коронавируса и связанного с этим экономического кризиса, а также опасениями трейдеров, что нефтехранилища вскоре будут заполнены.

На уровень до падения котировки нефти вернулись 30 апреля, накануне вступления в силу соглашения ОПЕК+ о рекордном сокращении нефтедобычи.