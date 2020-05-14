IKEA запустила интернет-магазин в Украине

14.05.2020, 16:20, Новости дня

Крупнейший в мире ретейлер мебели и товаров для дома – шведская компания IKEA 14 мая официально запустила возможность заказа товаров в украинском интернет-магазине. Об этом пишет агентство “Интерфакс-Украина”, ссылаясь на заявление компании.

Пункты выдачи товаров будут работать в киевских торговых центрах Auchan Rive Gauche и METRO Cash & Carry.

“Оставаясь преданной своему стремлению создавать лучшую повседневную жизнь для многих людей в Украине, IKEA рада сообщить о начале работы на украинском рынке и запуске интернет-магазина. В настоящее время шведский ретейлер предлагает украинским покупателям около 3600 функциональных товаров для дома всех категорий и стилей с привлекательным дизайном и ценами. Заказ можно делать на сайте ikea.ua”, – говорится в сообщении.

Заказанные товары можно забрать в пунктах выдачи или заказать доставку на дом.

IKEA предупредила, что первые несколько дней сайт может работать с перебоями.

В заявлении также говорится, что после запуска интернет-магазина IKEA планирует как можно быстрее открыть и первый магазин в Киеве.

Шведская ІКЕА – одна из крупнейших мировых торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома. Компания закупает товары у более чем 1300 поставщиков в более чем 50 странах мира.

Весной 2017 года компания заявила о намерении в течение двух лет выйти на украинский рынок. Впоследствии планы о сроках открытия магазина в Киеве, а также уровне представительства IKEA в Украине несколько раз менялись.

7 мая компания объявила, что намерена в течение нескольких дней запустить интернет-магазин в Украине. Около недели сайт работал в ознакомительном режиме, сегодня стала доступной функция покупки товаров.