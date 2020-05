Западные издания сообщили о занижении смертности от COVID-19 в РФ. Захарова требует опровержений

14.05.2020, 16:20, Новости дня

Количество погибших от коронавируса в России может значитально превышать официальные государственные данные. Об этом говорилось в материале Financial Times за 11 мая.

Анализ данных о смертности от всех причин в Москве и Санкт-Петербурге выявил в апреле на 2073 умерших больше по сравнению со среднестатистическим показателем за предыдущие пять лет. При этом официальная статистика, отслеживающая эпидемию COVID-19 в этих двух городах говорит всего о 629 летальных исходах за тот же самый период.

Показатели избыточной смертности показывают, что число погибших в Москве является самым высоким показателем апреля с 2010 года. Следовательно, смертность от коронавирусной инфекции может быть на 72% выше, чем сообщают чиновники, пришло к выводу британское издание.

Ситуация в целом по РФ может оказаться еще более критической, поскольку в остальных регионах данные о смертности за апрель будут опубликованы только в июне.

При этом заместитель премьер-министра России Татьяна Голикова заявила журналистам, что данные правительства верны и что страна “никогда не манипулировала официальной статистикой”.

В тот же день американская The New York Times также опубликовала материал, в котором говорилось об умышленном занижении количества умерших от COVID-19 в РФ. Как отмечалось в заметке, исследователи в мире озадачены тем, что уровень смертности в России, стране с недостаточно финансируемой системой здравоохранения, составляет всего около 13 на миллион, что намного ниже среднего мирового показателя за период эпидемии – 36 летальных исходов на миллион.

Общее число зарегистрированных смертей в российской столице в апреле превысило пятилетнее среднее значение за тот же период более чем на 1700 человек, писало издание. Старший научный сотрудник Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Татьяна Михайлова сказала The New York Times, что число жертв COVID-19, возможно, почти в три раза превышает официальные потери.

13 мая официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что ее ведомство находит статьи двух западных изданий “беспочвенными спекуляциями” и “очередным сенсационным антироссийским фейком”. Об этом сообщило агентство “Интерфакс”.

По словам Захаровой, дальнейшее отношение в России к The New York Times и Financial Times будет зависеть от того, опубликуют ли они опровержение информации о статистике смертности от коронавируса в РФ. МИД РФ направит изданиям письма с соответствующими требованиями, отметила спикер.

По официальным данным на 14 мая, в России от COVID-19 умерло 2305 человек при 252 245 инфицированных. Смертность составляет 0,9% – один из самых низких показателей в мире.