Эксперты оценили мощный графический процессор Nvidia GA100 поколения Ampere

14.05.2020, 16:17, Разное

Как известно, совсем недавно руководитель компании Nvidia продемонстрировал наибольшую графическую карту в мире, установленную на адаптере Tesla A100. Скорее всего, это модель DGX A100, основанная на новых графических ядрах поколения Ampere.

Эксперты предполагают, что GPU GA100 вряд ли появится в потребительских адаптерах, однако им всё же удалось увидеть Tesla A100 на вышеназванном GPU. Кроме того, данная модификация ускорителя была представлена в качестве модуля SMX. В центре располагается огромный GPU и микросхемы памяти HBM2, объем которого неизвестен.

По словам инсайдеров, площадь GA100 свыше 800 квадратных мм, что делает его чуть более крупным в сравнении с GV100, располагающим 5376 ядрами CUDA и 21 миллиардом транзистором. Впрочем, технические параметры GA100 остаются пока не известными.