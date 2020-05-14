Три биомаркера могут предсказывать смерть от COVID-19 за 10 дней

14.05.2020, 16:16, Разное

Искусственный интеллект обнаружил три биомаркера, которые могу предсказывать высокий риск смерти при COVID-19. Новое исследование опубликовано в журнале Nature Machine Intelligence.

По «мнению» системы машинного обучения, о повышенном риске смерти при COVID-19 могут говорить показатели фермента лактат дегидрогеназы (ЛДГ), лимфоцитов и С-реактивного белка в крови. Новые биомаркеры могут предсказывать смерть при COVID-19 за 10 дней c вероятностью 90%. Ученые считают, что эти данные позволят врачам легко определять, какие пациенты требуют особого медицинского внимания.

Ученые разработали систему математического моделирования, вводными данными для которой послужили симптомы болезни, данные анализов и других исследований, а также информация о тяжести болезни и ее исходе у разных пациентов.

Ученые сообщают, что полученные данные согласуются с текущим пониманием значения биомаркеров, на которые указал искусственный интеллект. ЛДГ является признаком повреждения тканей при различных болезнях, включая пневмонию. С-реактивный белок – широко использующийся маркер воспаления. В том числе, он маркер плохого прогноза при респираторном дистресс-синдроме.

Лимфоциты авторы исследования назвали потенциальной мишенью для разработки новых препаратов: возможно, они атакуют легочную ткань при тяжелых формах COVID-19.

Для работы авторы использовали анализы крови, которые были собраны в январе и феврале 2020 года у 485 пациентов с COVID-19 из Уханя. 201 из этих пациентов поправился, 174 из них умерли.