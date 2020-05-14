Дерматолог рассказала, где на теле проявляется сыпь из-за коронавируса

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14.05.2020, 16:16, Новости дня

При коронавирусной инфекции могут быть сосудистые нарушения в кожной ткани, из-за чего у пациентов появляется воспаление в виде обморожения или сыпи на руках и стопах, рассказала газете ВЗГЛЯД врач-дерматолог Ирина Скорогудаева.

Испанские врачи, работающие с пациентами с COVID-19, выявили группы симптомов заболевания на коже. У части болеющих в легкой форме обнаружили изменения, напоминающие обморожение, у некоторых, переносящих болезнь умеренно наблюдались высыпания, напоминающие сыпь при ветрянке, а часть тяжелых пациентов страдала от симптомов «крапивницы».

«Обычно высыпания у больных проявляются на стопах, руках. Это связано с самой патологией, которую вызывает коронавирусная инфекция. Сейчас уже доказано, что вирус вызывает выраженные сосудистые нарушения не только в легких, но и в других органах, а также тканях – на коже. Поэтому, кстати, сейчас активно начали применять низкомолекулярный гепарин, потому что он препятствует тромбозу (формированию внутри кровеносных сосудов свёртков крови, которые нарушают циркуляцию крови), – говорит Скорогудаева.

Дерматолог рассказывает, что нередко вирусные инфекции сопровождаются кожным васкулитом (воспалительной реакцией – спазм с тромбозом). То есть сыпь, которая встречается у некоторых пациентов, скорее всего не является реакцией организма на то, что вирус попал именно на кожу, а проявляется в результате нарушения кровоснабжения.

«Обморожение – это спазм сосудов на фоне холода. Как результат – нарушение кровоснабжения, именно поэтому мы и можем видеть у больных коронавирусом что-то похожее. Соответственно, чем тяжелее пациент болен, тем более ярко выражены кожные воспаления», – объясняет Скорогудаева.

Предотвратить появление кожных симптомов во время коронавирусной инфекции, к сожалению, невозможно, продолжает дерматолог. При этом чаще всего сосудистые нарушения у пациентов с COVID-19 проявляются именно в тех органах, где у человека ранее были какие-то проблемы.

Ранее газета ВЗГЛЯД подготовила подробный материал о коронавирусной инфекции, где также рассказала, что вирус может поразить не только легкие, но и кишечник, желудок, печень, почки и мозг.



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