Более 80% крымчан с 18 мая вернутся на работу

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14.05.2020, 16:15, Новости дня

Более 80% крымчан с 18 мая выйдут на работу. Об этом на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекции рассказал глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Так как большая часть граждан вернутся на свои рабочие места, со следующей недели вырастет число групп в детсадах полуострова. Для их посещения специальной справки не понадобится. Самочувствие каждого ребенка будет проверять медработник перед допуском в группу, уточнил Аксенов.

Между тем, заболевших COVID-19 среди детей стало меньше. Об этом со ссылкой на главного внештатного педиатра региона Светлану Коваленко передает служба информации "Вести.Севастополь". По мнению педиатров, таков положительный результат месячной самоизоляции.

По последним данным, за минувшие сутки в Крыму заболело еще 6 человек. Один случай — в Ялте, двое — в Алуште, это врач местной больницы и подросток 14 лет. Оба уже находились под наблюдением врачей в обсерваторе. Еще по одному заболевшему в Феодосии и Симферополе. С начала эпидемии в Крыму зафиксировано 245 заразившихся. 84 пациента победили болезнь.

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ГТРК "Севастополь"



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