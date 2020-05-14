 

За отсутствие масок оштрафованы уже 200 москвичей

14.05.2020, 16:15, Новости дня

Почти 200 человек оштрафованы в Москве за последние три дня за отсутствие масок и перчаток. С 12 мая их обязательно нужно носить в общественных местах и транспорте.

Как отмечают власти, большинство пассажиров добросовестно выполняют санитарные требования. Врачи, в свою очередь, еще раз напоминают о правилах использования средств защиты. Перчатки обязательно должны быть по размеру, а маску нужно брать только чистыми руками и только за петли.

"После этого одеваем на лицо, плотно прижимаем нижний край к подбородку и фиксируем носовой фиксатор. Перчатки тоже важно одевать определенным образом. Не нужно трогать оталькованные части руками, просто вставляем пальцы, растягиваем перчатку и полностью одеваем ее на кисть", — объяснил Яков Сандаков, главный врач городской поликлиники №109.

Текст:

"Вести-Москва"



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.05 / Криштиану Роналду вернулся в Турин и отправился на карантин

13.04 / Раскрыто влияние коронавируса на состав аптечки космонавтов

28.03 / Лукашенко в случае с короноварисом предпочел «умирать стоя»

21.04 / Трамп отверг предложение Сеула относительно суммы за пребывание американских солдат

22.04 / Пожар в Чернобыле. Нацгвардия показала, как проводит антидиверсионную операцию в зоне отчуждения. Видео

29.03 / Песков опроверг сообщения о переходе на дистанционную работу

07.05 / Парламентская ассамблея ОДКБ призвала Европу бороться с возрождением нацизма

11.04 / Во всех районах Москвы организовано круглосуточное патрулирование

26.03 / В Казахстане предотвратили теракт

27.03 / Зеленский: Если мы выполним условия МВФ, то в течение 15 дней получим первый транш, $1,75–2 млрд

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска