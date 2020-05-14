 

Певица Граймс показала на видео трогательную заботу Илона Маска о сыне X Æ A-12

14.05.2020, 16:09, Разное

Недавно в Сети появилась информация о том, что американский миллиардер Илон Маск и певица Граймс стали родителями. У пары родился малыш, которого назвали X Æ A-12. Предприниматель уже успел поделиться первым фото ребёнка, а исполнительница поделилась видео, продемонстрировав трогательную заботу отца о маленьком сыне.
Для Илона Маска ребёнок от певицы Граймс является шестым по счету. Исполнительница опубликовала в микроблоге в Instagram трогательное видео, на котором можно увидеть, как сооснователь компании PayPal лежит на спине, а на его груди спит малыш. Отец с любовью и нежностью похлопывает крошечного сына по спине.

Поклонники оценили видеоролик и отметили, он получился очень милым. Некоторые подписчики пожелали молодым родителям наслаждаться временем пока ребёнок ещё маленький, поскольку дети очень быстро растут. «Он такой маленький», «Очень милое видео», «Милый малыш», – прокомментировали публикацию подписчики аккаунта певицы Граймс.



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