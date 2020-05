Роскомнадзор начал проверку публикаций NYT и FT

14.05.2020, 16:08, Новости дня

Роскомнадзор и заинтересованные органы власти изучают материалы изданий New York Times и Financial Times о числе жертв коронавируса в России, сообщили в ведомстве.

«В рамках реализации ст. 15.3 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» совместно с заинтересованными органами государственной власти проводится изучение информации, содержащейся в статьях «A Coronavirus Mystery Explained: Moscow Has 1,700 Extra Deaths» («Объяснена загадка коронавируса: в Москве на 1700 смертельных случаев больше») и «Russia’s Covid death toll could be 70 per cent higher than official figure» («Число погибших от Covid россиян может быть на 70 процентов выше официального показателя»), опубликованных соответственно в New York Times и Financial Times», – сообщили в ведомстве РИА «Новости».

В Роскомнадзоре напомнили, что ст. 15.3 ФЗ № 149-ФЗ устанавливает нормы и требования, направленные на противодействие распространению в РФ недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности.

Напомним, Financial Times опубликовала материал, в котором утверждает, что число умерших от коронавируса в РФ якобы может быть на 70% больше, чем по официальным данным. После этого Госдума потребовала от издания объяснений.

В то же время глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о точности данных властей о заразившихся коронавирусом. По ее словам, все предоставляемые российскими властями данные сверяются. По ее словам, по показателю на 100 тыс. человек РФ по заболеваемости находится в пятом десятке стран.

В ВОЗ также заявили, что в России не наблюдается сознательного занижения смертности. В МИД также объяснили цель публикации этих фейков зарубежными изданиями.