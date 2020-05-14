В ОНФ одобрили возбуждение дела после появления фото нацистов в акции «Бессмертный полк»

14.05.2020, 16:08, Новости дня

Глава Национальной медицинской палаты, сопредседатель центрального штаба ОНФ Леонид Рошаль и руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов поддержали возбуждение уголовного дела по хакерским атакам на акцию «Бессмертный полк онлайн».

«Я поддерживаю решение Следственного комитета РФ найти конкретных людей, разместивших фотографии преступников на сайтах великого «Бессмертного полка», и по закону наказать их», – цитирует Рошаля сайт ОНФ.

Кузнецов отметил, что необходимо разобраться в этой истории, и в случае, если идет речь о людях, которые хотели намеренно опорочить историю РФ и оскорбить память 27 млн человек, павших в Великой Отечественной войне, то такие злоумышленники должны понести «максимальное серьезное наказание по всей строгости закона».

«А если это сделали молодые люди, которые не до конца понимают, что такое Великая Отечественная война, то их нужно свозить в музей Зои Космодемьянской, который совсем недавно открылся в Московской области, или на панораму в Севастополе, чтобы они своими глазами посмотрели, как их ровесники до последнего защищали нашу страну, а эти ребята поняли, как они заблуждаются, и это был бы для них урок на всю жизнь», – заключил он.

Ранее главное следственное управление Следственного комитета выявило факты размещения на сайтах движения «Бессмертный полк – онлайн» фотографий нацистских преступников, в том числе Адольфа Гитлера и рейхсфюрера СС Гиммлера.

По указанным фактам возбуждены уголовные дела по статье «реабилитация нацизма», то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала. В настоящее время следствием принимаются необходимые меры к установлению лиц, причастных к совершению данных преступлений, их действиям будет дана соответствующая правовая оценка.

Напомним, общероссийская акция «Бессмертный полк» впервые в истории прошла в дистанционном формате в связи с распространением коронавируса. Всего было получено порядка 3 млн заявок на участие в онлайн-шествии. При этом платформа онлайн-шествия выдержала несколько хакерских атак, в ходе которых в анкетах размещали фотографии нацистов. Служба безопасности акции отладила процесс, злоумышленникам не удалось помешать онлайн-трансляции.

Глава исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской пообещал передать в Следственный комитет список IP-адресов, с которых фиксировались хакерские атаки.