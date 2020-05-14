Зять президента Узбекистана приобрел 75% акций платежной системы Uzсard

14.05.2020, 15:55, Новости дня

Ойбек Турсунов, муж старшей дочери президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, стал владельцем большей части акций межбанковской платежной системы Uzсard, пишет “Гезета.uz”.

Как следует из данных госрегистра предприятий и организаций, в ООО “Единый общереспубликанский процессинговый центр” (бренд Uzсard) сменился учредитель, им стал Ойбек Турсунов. 75%-ю долю в компании ему продал Ахрор Махмудов, директор ЕОПЦ.

В 2019 году Единый общереспубликанский процессинговый центр обслуживал более 17 млн банковских карт Uzcard. Как сообщается на сайте компании, 29 банков Узбекистана и 40 платежных агрегаторов пользуются услугами ЕОПЦ.

Издание “Фергана” пишет, что с 20 мая после решения властей переводить с 1 мая пенсионные начисления на банковские карты системы Humo от “Народного банка” карточки Humo бесплатно заменят на карты системы Uzcard.

Этого потребовали сами пенсионеры, так как в платежной системе Humo наблюдались постоянные сбои – поступали жалобы на невозможность снятия наличных и прочие проблемы. Систему Uzcard в Узбекистане считают надежной.