Путин подтвердил создание геномных центров в партнерстве с “Роснефтью”. Компания собиралась судиться с ВВС за статью о них

14.05.2020, 15:55, Новости дня

В России создадут три геномных центра в рамках нацпроекта “Наука” при поддержке “Роснефти”, об этом сообщил президент Владимир Путин.

“Каждый из них должен представлять собой консорциум исследовательских институтов, вузов, производственных и инновационных компаний, причем от Новосибирска до Крыма”, – заявил Путин на совещании по развитию генетических технологий в РФ.

Путин рассказал, что компания “Роснефть” уже подписала соглашение с правительством и стала главным технологическим партнером этой программы. Также он призывал руководителей других компаний “подключиться к мейнстриму” и использовать свои ресурсы на развитие ключевых направлений.

“По масштабу задач, прорыву, значению для страны программа развития генетических технологий, думаю, сопоставима с атомным и космическим проектами ХХ века”, – сказал президент.

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что геномные центры созданы по четырем направлениям – биобезопасность, медицина, сельское хозяйство и промышленность. Курчатовский институт выбрал головной организацией, а управление проектом осуществляет специально созданный совет.

“В его состав вошли представители федеральных органов власти, академии наук, научных фондов, ведущие ученые в области генетических технологий и представитель индустриальных партнеров”, – уточнила Голикова.

Ранее “Роснефть” хотела подать в суд на статью BBC о создании генетического центра в России при участии компании. В публикации сообщалось, что глава компании Игорь Сечин войдет в управляющий совет проекта. Также журналисты писали, что развитием генетических технологий в стране займется и предполагаемая дочь президента Мария Воронцова.

Источники ВВС сообщали, что на изучение генома россиян “Роснефть” будет выделять по 200 миллионов долларов в год в течение семи лет.