Художник Никас Сафронов рассказал Лере Кудрявцевой, кому завещает имущество

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14.05.2020, 15:53, Разное

Художник Никас Сафронов принял участие в съёмке передачи «Секрет на миллион», где пояснил телеведущей Лере Кудрявцевой о том, кому решил оставить своё наследство. Живописец также сообщит, почему продолжает содержать всех своих детей.
Никас Сафронов, который сотрудничает с большим количеством знаменитостей РФ и мира, смог заработать огромное состояние. Среди всего имущества, находящегося во владении художника, есть квартиры и дома как в РФ, так и за границей, личный замок и остров. О нём Сафронов решил рассказать в передаче Кудрявцевой, которая должна выйти на экраны 16 мая. Знаменитость является отцом троих сыновей: Стефано появился на свет, когда художник был женат во второй раз, также есть два внебрачных наследника – Лука и Ландин. Звезда признался, что готов содержать не только признанных детей, но и остальных.

В передаче мастер расскажет о составленном завещании: после его кончины всё имеющееся имущество будет поделено между детьми. Он также сообщит подробности личной жизни и расскажет телеведущей о своих романах и расставаниях. Художник вспомнит, как смог пережить разлуку с избранницей, которая предложила ему выбрать брак или свободу. Тогда он предпочёл последнее, однако до сих пор не забывает об этой ошибке. Нюансы очередного выпуска программы Лера Кудрявцева раскрыла «Телепрограмме».



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