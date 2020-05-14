Американской экономике предсказали стагфляцию
14.05.2020, 15:53, Новости дня
Нынешняя финансовая политика в США носит чрезвычайный характер, как при военном времени, сообщил президент Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) имени Примакова Александр Дынкин.
«В США мы видим финансовую политику военного времени. Госдолг к концу 2020 года приближается к 107% ВВП. Последний раз такой уровень госдолга в штатах был в 1946 году, это было 106%», – сообщил академик, передает ТАСС.
По его словам, в США одновременно задействованы три финансовых инструмента – нулевая ставка, количественное смягчение и «вертолетные деньги».
Дынкин полагает, что такая политика проводится в связи с предстоящими президентскими выборами. Она повлечет за собой «клубок проблем», которые могут ухудшить ситуацию экономического спада в случае второй волны эпидемии коронавируса.
«Сегодня, я думаю, такая избыточная эмиссия денег при рекордно низких процентных ставках рискует привести к финансовым пузырям, к разгону инфляции, которая при одновременном росте безработицы может привести к стагфляции и другим плохим последствиям», – отметил он.
Ранее глава минфина США Стивен Мнучин предупредил об угрозе разрушения американской экономики.
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