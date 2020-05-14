 

Американской экономике предсказали стагфляцию

14.05.2020, 15:53, Новости дня

Нынешняя финансовая политика в США носит чрезвычайный характер, как при военном времени, сообщил президент Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) имени Примакова Александр Дынкин.

«В США мы видим финансовую политику военного времени. Госдолг к концу 2020 года приближается к 107% ВВП. Последний раз такой уровень госдолга в штатах был в 1946 году, это было 106%», – сообщил академик, передает ТАСС.

По его словам, в США одновременно задействованы три финансовых инструмента – нулевая ставка, количественное смягчение и «вертолетные деньги».

Дынкин полагает, что такая политика проводится в связи с предстоящими президентскими выборами. Она повлечет за собой «клубок проблем», которые могут ухудшить ситуацию экономического спада в случае второй волны эпидемии коронавируса.

«Сегодня, я думаю, такая избыточная эмиссия денег при рекордно низких процентных ставках рискует привести к финансовым пузырям, к разгону инфляции, которая при одновременном росте безработицы может привести к стагфляции и другим плохим последствиям», – отметил он.

Ранее глава минфина США Стивен Мнучин предупредил об угрозе разрушения американской экономики.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.03 / Для борьбы с фейками о коронавирусе в Следственном комитете создадут спецгруппу

05.04 / COVID-19 в мире: “пророчества” Трампа, Германия против США и британцы против сотовых вышек

03.05 / Французские СМИ заявили о конце мирового лидерства США

05.04 / 163 человека могли быть заражены депутатом

20.04 / Жертвами COVID-19 во всем мире стали более 165 тыс. человек

07.05 / Мнения: Как фашисты Советскую Россию «шапками закидали»

10.05 / Решение немецкого регулятора по “Северному потоку – 2” ожидается до конца мая – посол Украины в Германии

07.04 / Трамп: заявление по случаю Всемирного дня здоровья

17.04 / Командир Нацгвардии Украины заразился коронавирусом

07.05 / Экс-президента Франции обвинили в сексуальных домогательствах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска