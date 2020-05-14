В РФ созданы убивающие рак вирусы

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14.05.2020, 15:53, Новости дня

В РФ создали первые варианты вирусов, которые способны избирательно убивать опухолевые клетки, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Она отметила, что центр генетических технологий в области медицины создан на базе головной организации – Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, там решаются задачи, связанные с разработкой препаратов нового поколения.

«Здесь произведена сборка первых вариантов онколитических вирусов. Это модифицированные вирусы, которые избирательно убивают опухолевые клетки. И я хочу сказать, что эта тема на сегодняшний день является также очень актуальной, поскольку она погружена не только в работу генетического центра, но она является… приоритетной в национальном проекте «Здравоохранение», – сказала Голикова на совещании по вопросам развития генетических технологий, передает РИА «Новости».

Ранее российские ученые из разработали метод борьбы с раком с помощью ржавчины.



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