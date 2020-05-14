По примеру Кейт Миддлтон: принцесса Евгения и Джек Бруксбенк помогли нуждающимся британцам

14.05.2020, 15:49, Разное

Члены британской королевской семьи даже режим самоизоляции стараются проводить с максимальной пользой. Они реализуют онлайн-проекты, проводят онлайн-конференции с представителями разных благотворительных организаций, обзванивают сотрудников системы здравоохранения с целью выражения им своей благодарности, а также лично принимают участие в добрых инициативах. Например, недавно Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми собрали пакеты со свежесделанной пастой и другой едой и, нагрузив провизией специальный фургон, в течение 2,5 часов развозили их старикам и нуждающимся семьям, проживающим в Сандрингеме и его окрестностях. Теперь же их примеру последовали принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбенк: они стали волонтерами международной организации Армия Спасения, которая оказывает помощь различным нуждающимся слоям населения.

Несколько часов назад Евгения опубликовала на своей странице в Instagram серию фотографий, сделанных на складе организации. Принцесса вместе с мужем помогали собирать коробки и тележки с едой, которые затем отправились нуждающимся британцам по всей стране.

Начиная с 1865 года, Армия Спасения помогает огромному количеству людей. За последние несколько лет я не раз лично убеждалась в их большом желании помочь и усердной работе, поэтому, когда они пригласили Джека и меня на роль волонтеров, мы не раздумывая согласились. Вместе с группой других волонтеров мы помогли собрать тележки с едой, которые затем развозятся по фуд-банкам, а они в свою очередь кормят тысячи нуждающихся людей по всей Великобритании. Их посыл таков – двери организации всегда были и будут открыты для всех, – написала в подписи к фото Евгения.

Стоит отметить, что Евгения постоянно принимает участие в различных благотворительных инициативах. Так, в марте она вместе с мамой Сарой Фергюсон развозила по лондонским больницам коробки со сладостями, чтобы поддержать врачей. Чуть позже снова с Джеком Бруксбенком она передала ланчи со здоровой едой в лондонский колледж Imperial College.