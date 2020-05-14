Путин предложил создать национальную базу генетической информации
14.05.2020, 15:48, Новости дня
Президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий предложил создать в РФ национальную базу генетической информации.
Он добавил, что правительство продумает финансирование этого проекта из бюджета, передает РИА «Новости».
Глава государства также поручил выстроить современную систему подготовки кадров в области генетических исследований.
Необходимо выстроить систему контроля по использованию генетических технологий, найти баланс между развитием науки и вопросами этики, добавил президент.
В ходе совещания президент заявил, что современные генетические исследования по важности сопоставимы с атомным и космическим проектами ХХ века.
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