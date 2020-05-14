Выплаты за соблюдение самоизоляции получили свыше 1,85 млн пенсионеров в Москве

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14.05.2020, 15:48, Новости дня

Свыше 1,85 млн москвичей старше 65 лет или страдающих от хронических заболеваний получили от властей столицы выплаты за соблюдение режима самоизоляции, сообщили в пресс-службе заммэра Москвы Владимира Ефимова.

«Для всех, кому пришлось соблюдать ограничения – это люди старше 65 лет и те, кто страдает хроническими заболеваниями, – обеспечена выплата в размере 4 тыс. рублей. В настоящее время более 1,85 млн человек получили выплаты», – уточнили в пресс-службе, передает ТАСС.

Сам Ефимов сообщил, что порядка 35 тыс. организаций столицы, в которых работает свыше 765 тыс. сотрудников, воспользовались антикризисными мерами поддержки.

В рамках мер помощи населению поддержку получают почти 30 тыс. медиков и свыше 6,2 млн москвичей, добавил заммэра.

«Общий объем поддержки бизнеса составляет свыше 85 млрд рублей, еще порядка 110 млрд рублей выделено на инструменты социальной помощи и здравоохранение», – отметил он.

В мае мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о доплатах врачам, лаборантам, работникам поликлиник и скорой помощи, оказывающим медицинскую помощь пациентам с подтвержденным коронавирусом.

В понедельник президент РФ Владимир Путин объявил о прямой помощи российским гражданам. В тот же день глава государства подписал указ об этих мерах поддержки.

Напомним, в понедельник президент Владимир Путин объявил о завершении с 12 мая периода нерабочих дней. На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о снятии моратория на работу строительных и промышленных предприятий в столице с 12 мая.



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