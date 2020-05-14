Посол Словакии в Минске объяснил участие в параде Победы и подал в отставку

14.05.2020, 15:48, Новости дня

Словацкий посол в Белоруссии Йозеф Мигаш ушел в отставку после того, как поучаствовал в параде Победы в Минске. Его действиями оказались недовольны в МИД Словакии, на что дипломат заявил, что он «сын партизана и антифашиста».

В отставку Мигаш подал по просьбе министерства иностранных дел после того, как он посетил парад Победы, несмотря на коронавирус. На просьбу объяснить, почему Мигаш так поступил, дипломат ответил: «Я сын партизана и явного антифашиста», – передает DennikN.

На параде Победы в Минске, который решили не отменять, несмотря на пандемию коронавируса, присутствовали послы России, Словакии и Венгрии.