 

В Башкирии младенца нашли выброшенным в мусорный бак

14.05.2020, 15:42, Разное

В российском городе Туймазы в Башкирии младенца нашли выброшенным в мусорный бак. Крик ребенка услышал утром проходивший мимо дворник.

Новорожденный находился в пакете с одеждой. Работник ЖКХ отогрел малыша, а затем вызвал полицию и скорую помощь. Выяснилось, что горе-матерью младенца была 36-летняя местная жительница, у которой уже есть двое детей. В отношении нее возбудили уголовное дело, а ребенка доставили в больницу. За ним присматривают врачи.



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